Öğrencilere Motivasyon Gezisi

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Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır'ın himayelerinde başlatılan "Hayallerine Giden Yolda Seninleyiz" projesi kapsamında, öğrenci motivasyonuna yönelik Ankara gezisi düzenlendi.

Gezi kapsamında Adalet Bakanlığını ziyaret eden öğrenciler, Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la bir araya geldi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Can, onların sorularını da cevapladı.

Ziyarette öğrencilere, Kaymakam Bozkır ve öğretmenleri de eşlik etti.

Bozkır, çocuklara yoğun programlarına rağmen zaman ayıran Can'a teşekkür etti.