Öğretmen Silahlı Saldırıya Uğradı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Konya'nın Ereğli ilçesinde bir öğrencinin ağabeyi tarafından silahlı saldırıya uğrayan sınıf öğretmeni için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Özçağdaş, "Defalarca dile getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Okullarımız ülkemizin en güvenli alanları olmalı. Her okula en az 1 kadrolu güvenlik ataması yapılmalı" dedi.

Konya'nın Ereğli ilçesi Kutören İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Cihan Güçlü, bir öğrencinin ağabeyi tarafından okulda silahlı saldırıya uğradı. Güçlü, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Güçlü'nün yaralanmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun mesajı paylaştı. Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Konya'nın Ereğli ilçesi Kutören İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Cihan Güçlü okulunda silahlı saldırıya uğradı. Öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Defalarca dile getirdik, getirmeye devam ediyoruz! Okullarımız ülkemizin en güvenli alanları olmalı! Her okula en az 1 kadrolu güvenlik ataması yapılmalı."