Diyarbakır'da bir lisede görevli öğretmen, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldı.
Kentte lise öğrencisi 17 yaşındaki K.A'nın kendisini taciz ettiği yönündeki şikayeti üzerine aynı okulda görevli öğretmen E.G. hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı.
E.G, bu kapsamda tedbir amaçlı görevinden uzaklaştırıldı.
Son Dakika › Güncel › Öğretmen Taciz İddiasıyla Uzaklaştırıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?