Öğretmen Taciz İddiasıyla Uzaklaştırıldı

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Diyarbakır'da bir lisede görevli öğretmen, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldı.

Kentte lise öğrencisi 17 yaşındaki K.A'nın kendisini taciz ettiği yönündeki şikayeti üzerine aynı okulda görevli öğretmen E.G. hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı.

E.G, bu kapsamda tedbir amaçlı görevinden uzaklaştırıldı.