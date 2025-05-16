Öğretmenden Down sendromlu öğrenciye şiddet iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğretmenden Down sendromlu öğrenciye şiddet iddiası

Öğretmenden Down sendromlu öğrenciye şiddet iddiası

Konya'da bir öğretmenin Down sendromlu öğrenciyi sandalyeden düşürmesi nedeniyle soruşturma başlatıldı.

16.05.2025 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KONYA'da Fadime Yıldız, Özel Eğitim Meslek Okulu'nda yemek masasından kalkmak istemeyen Down sendromlu oğlu Emircan Yıldız'ı (19) sandalyeden düşürdüğü gerekçesiyle öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 müfettiş görevlendirildi.

Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören 11'inci sınıf öğrencisi Down sendromlu Emircan Yıldız, 21 Şubat günü yemek yediği sırada yanına gelen öğretmeni, dersin başladığını belirterek kalkmasını istedi. Yıldız kalkmayınca, öğretmeni Z.B. sandalyeyi çekti. Bu sırada Emircan Yıdız yere düştü. Öğretmeni, Yıldız'ı yaklaşık 10 dakika boyunca yerden kaldırmaya çalıştı, ardından da uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin devamında ise Emircan Yıldız'ın bir süre sonra yerden kalkıp yemekhaneden ayrıldığı görüldü.

AİLE OKULDAN VE ÖĞRETMENDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından okuldan eve gelen Emircan Yıldız'ın ailesi, oğullarının kolundaki çizikleri görünce ne olduğunu sordu. Yıldız ise öğretmeninin yaptığını söyleyince aile okuldan ve öğretmenden şikayetçi oldu.

'EMİRCAN KORKUYOR, EĞİTİM HAKKIMIZ ELİMİZDEN ALINDI'

Aile, Türkiye Down Sendromlular Derneği ile birlikte basın açıklaması yaptı. Anne Fadime Yıldız, "Okullarda bu ilk değil ama son olmasını istiyoruz. Bir anne olarak çok üzgünüm. Artık şiddetin son bulmasını istiyoruz. Bunun sonuna kadar arkasındayız. Emircan, okuldan eve geldiğinde kolunda morluklar ve tırnak izleri gördüm. Kimin yaptığını sorduğumda 'hoca yaptı' dedi. Hemen okulla iletişime geçtik. Kamera görüntülerini izledik. Orada açıkça şiddet olduğu belliydi. Sandalyeyi altından çekip düşürdü, tekme attı ve kolunu defalarca hırpaladı. Hatta tırnak izleri hala duruyor. Gidip darp raporu alıp şikayetçi olduk. Eğitim önce sevmekle başlar. Oğlum okula gitmek istemiyor, korkuyor. Öğretmeni ona yine şiddet uygularsa, diye gitmek istemiyor. Eğitim hakkımız elimizden alındı. 2 ay okula gitmedi. Bu sürede okul yönetimi ve öğretmenlerinden bir dönüş almadık. Daha sonra refakat etmek için 1 hafta boyunca ben okula gittim ancak bu durumdan sonra okula hiç gitmek istemiyor. Okul yönetimi tarafından bize bir cephe de oluştu" dedi.

Olayın ardından, Konya Valiliği'nin idari soruşturma başlattığı, konunun araştırılması için de 2 müfettiş görevlendirdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Eğitim, Hukuk, Yaşam, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenden Down sendromlu öğrenciye şiddet iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Arnavutluk’un üyelik sürecine tam destek AB'den Arnavutluk'un üyelik sürecine tam destek
Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı
Yok artık Mert Günok 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket
Hindistan, Çelebi Havacılık’ın güvenlik iznini iptal etti Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti
Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor’dan istiyor Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor'dan istiyor
DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı
İlk görüşme Bakan Fidan’la Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek
Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde şok etkisi yaratan gelişme Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde şok etkisi yaratan gelişme
Ancelotti gider gitmez Real Madrid’den Mourinho’ya sürpriz telefon İşte sebebi Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi
Osmaniye sele teslim Onlarca araç sular altında kaldı Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
15:25
Zirvede renkli anlar Erdoğan’a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
15:24
Fenerbahçe seçime gidiyor İşte Ali Koç’un karşısına çıkacak adaylar
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
13:52
Dolmabahçe’de ikinci görüşme Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
12:59
MSB’den DEM Partili Bakırhan’ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
22:37
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles’in görevine son verdi
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi
22:32
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
22:25
Özgür Özel’den ’’Espresso Lab’’ çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Özgür Özel'den ''Espresso Lab'' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
22:21
Fatih Terim’in Al Shabab’ı durdurulamıyor 3 gollü zafer
Fatih Terim'in Al Shabab'ı durdurulamıyor! 3 gollü zafer
22:05
İstanbul’da muhteşem geri dönüş İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
21:36
BAE’den ABD’ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
21:34
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 16:37:19. #7.13#
SON DAKİKA: Öğretmenden Down sendromlu öğrenciye şiddet iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.