Öğretmenden Hayat Kurtaran Müdahale - Son Dakika
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Öğretmenden Hayat Kurtaran Müdahale

Amasya'da öğretmenler, boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası ile kurtardı.

23.09.2024 17:19
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Amasya'da bir öğretmen soluk borusuna yiyecek kaçan öğrencisinin hayatını Heimlich manevrası yaparak kurtardı.

Amasya Gazi Ortaokulu'nda öğle yemeğinde döner ekmek yiyen 6. sınıf öğrencisi Bekir Köse, boğazına takılan yiyecek ile bir anda sınıftan fırladı.

Koridordaki öğretmenler Varol Er ve Tezcan Tetik, daha önce aldıkları ilk yardım eğitimi sayesinde öğrenciye hızlıca müdahale etti. İlk olarak Varol Er öğrenciye müdahale etti. Daha sonra fen bilimleri öğretmeni Tezcan Tetik, Heimlich manevrası yaptığı öğrencisinin hayatını kurtardı.

6.? ?sınıf öğrencisi Bekir Köse, "Bugün yemeğimi aldım, açtım, gidiyordum. Ondan sonra bir anda büyük ısırık yaptım, boğazımda kaldı. Ondan sonra arkadaşlarıma söyledim, arkadaşlarım aldırmayınca ben de hemen dışarı koşarak çıktım. Ondan sonra öğretmenimiz geldi. Beni kurtardı. Boğazımda kalan şeyi manevra yaptı. Öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Allah ona ömür, canlar versin." dedi.

Öğrencisinin hayatını kurtaran Tetik, "Bekir Köse isimli öğrencimizin, öğle arasında yemek yerken koridora bir anda koştuğunu gördük, fark ettik ve boğazına bir şey takıldığını düşündük. İlk önce Varol hocamız müdahalede bulundu. Sonrasında devamını ben getirdim. Heimlich manevrasını yaptık. Daha önceki eğitimlerden biz bu eğitimi almıştık. Dolayısıyla öğrencimizi bu şekildeki bir manevrayla kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu bütün öğretmenlerin ve personelin bilmesinin çok faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Eğitim, Sağlık, Güncel, amasya, Son Dakika

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