Öğretmenden Heimlich ile Kurtarma

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Kars'ta ilk yardım eğitimi alan öğretmen, yemekhanede yemek yediği sırada soluk borusuna kemik parçası kaçan 12 yaşındaki öğlencisini "Heimlich manevrası" ile kurtardı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitimcilere yönelik düzenlenen ilk yardım kurslarına katılan 2 bin 379 öğretmen arasındaki beden eğitimi öğretmeni ve Başgedikler 60. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu Müdür Yardımcısı Abdulhak Sülü, buradan edindiği bilgiyle öğrencisini hayatta tuttu.

Müdür Yardımcısı Sülü, 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Cihan Yılmaz'ın, okulun yemekhanesinde yemek yediği sırada soluk borusuna kaçan kemik parçasını Heimlich manevrasıyla çıkarmasını sağladı.

Nefessiz kalan öğrencinin el hareketiyle yardım istemesi ve durumu fark eden öğrencilerin seslenmeleriyle öğretmenin hemen müdahale etmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Eğitimi ikinci kez aldım ve öğrencimizi bu sayede kurtarmış olduk"

Abdulhak Sülü, AA muhabirine, öğrencisinin hızlı yemek yerken böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Öğrencilerinin dikkatiyle olaydan haberdar olduğunu ifade eden Sülü, şöyle konuştu:

"Biz de öğrencimize hemen Heimlich manevrasıyla müdahale etmeye çalıştık. Şükür öğrencimiz o anda boğazında kalan yemeği çıkardı, şu anda durumu iyi, mutluyuz. Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu ilk yardım eğitimlerine katıldım. Bu eğitimler bizim de çok işimize yarıyor. Böyle olayların yaşanmasını istemesek de yaşandığında öğrencimize uyguladık ve kurtarmış olduk. Bakanlık 3 yılda bir eğitimlerimizi yeniliyor, bu eğitimi ikinci kez aldım ve öğrencimizi bu sayede kurtarmış olduk."

Sülü, tüm öğretmenlerin düzenlenen eğitimlere katılması gerektiğini belirterek, "Bu eğitimleri çok yararlı buluyorum, düzenli olarak eğitimleri alıyoruz. Yakın zamanda ilk yardım eğitimi yenilenecek, buradaki öğrencilerimiz evlatlarımız. Bu eğitimlerden faydalanılması bizleri mutlu ediyor. Eğitimlere katılmaya özen gösteriyorum. Branşım beden eğitimi öğretmenliği ve bütün eğitimlere katlıyorum, herkesin de katılmasını tavsiye ediyorum. Bu eğitimleri düzenleyen İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ediyorum." dedi.

Heimlich manevrasıyla kurtarılan Cihan Yılmaz da yemek yerken daha dikkatli olunması gerektiğini öğrendiğini anlatarak, "Yemek, boğazıma kaçınca arkadaşıma el işareti yaptım, o da sağ olsun öğretmene söyledi, Abdulhak hocamız da geldi beni kurtardı. Çok koktum, öğretmenimiz gelip beni kurtardı, yemekleri şimdi daha dikkatli yiyorum." diye konuştu.