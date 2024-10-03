Öğretmenden Kısa Sürede Hayat Kurtaran Müdahale

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Malatya'da bir öğretmen, soluk borusuna şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrası yaparak kurtardı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Topsöğüt Akpınar İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Yusuf Doğan, 3. sınıf öğrencisi Talha Elokuş'un derste nefes alamadığını fark etti.

Çocuğa Heimlich manevrası uygulayan Doğan, yeniden nefes almasını sağladı.

Nefes borusuna şeker kaçtığı anlaşılan Talha'nın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada öğretmenin, öğrencisine okul koridorunda Heimlich manevrası yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.