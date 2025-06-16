Öğrencisini feci şekilde döven öğretmene komik ceza

Süleyman Şah İmam Hatip Ortaokulu'nda 30 Nisan 2024 tarihinde düzenlenen voleybol turnuvasında kuzenleri şampiyon olan E.E.Ö., kutlama amacıyla elindeki pet şişedeki suyu havaya savurdu.

ÖĞRETMEN ÖĞRENCİSİNİ FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜ

Bu sırada suyun üzerine geldiğini öne süren beden eğitimi öğretmeni E.B., sinirlenerek öğrencisine tekme ve tokatla saldırdı.

KOŞARAK TEKME ATTI

Güvenlik kamerası kayıtlarında, öğretmenin koşarak öğrencisine tekme attığı, ardından tokatladığı görüldü. Aldığı darbelerle yere düşen öğrenci, daha sonra aksayarak arkadaşlarının yanına gitti.

ÖĞRENCİ ŞİKAYAETÇİ OLDU

Öğrenci ailesinin şikâyeti üzerine öğretmen hakkında "Basit yaralama" suçlamasıyla dava açıldı. Soruşturma dosyasına güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra, öğrencinin olay sırasında giydiği ve tekme izleri bulunan okul tişörtünün fotoğrafı ve darp raporu da eklendi.

"ÜZGÜNÜM" DEDİ 5 BİN LİRA CEZA ALDI

Bursa 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 31 Aralık 2024'te görülen duruşmada savunma yapan E.B., "Üzerime su gelince bir anlık tepkiyle bacağına tekme atmış olabilirim. Üzgünüm" dedi. Mahkeme, öğretmeni 1 yıla kadar hapis istemiyle yargıladığı dosyada, 5 bin 40 lira adli para cezasıyla cezalandırdı.