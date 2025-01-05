Öğretmenevi Bahçesinde İnsan Kemikleri Bulundu

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Burdur'da öğretmenevi bahçesinde yapılan çevre düzenlemesi ve kanalizasyon kazısında insan kemikleri çıktı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Öğretmenevi'nin bahçesinde çevre düzenlemesi ve kanalizasyon çalışması için kazı yapıldı.

Kanal açan işçilerin, kemik ve kafatası bulması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları çalışmada birden fazla insan kemiğine ulaştı.

Eski Rum veya Ermeni mezarlığı olabileceği değerlendirilen alanda, Burdur Müzesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ekiplerince inceleme yapılacak.