Öğretmenler İçin Yer Değiştirme Başvuruları Başlıyor - Son Dakika
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Öğretmenler İçin Yer Değiştirme Başvuruları Başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl öğretmenler için ikinci kez gerçekleştirecekleri il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 11 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Bakan Tekin, öğretmenlerin çalışma ortamlarını düzenlemenin ve eğitimde huzur iklimi oluşturmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti. İsteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, belirlenen tarihler arasında alınacak ve atama işlemleri ise ilgili tarihlerde gerçekleştirilecektir.

03.07.2024 20:11
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl öğretmenler için ikinci kez gerçekleştirecekleri il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 11 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin çalışma ortamlarını düzenlemenin ve eğitimde huzur iklimi oluşturulmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Tekin, paylaşımında şunları kaydetti:

"Öğretmenler Odası Buluşmalarımızda meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler ve öğretmenlerimizin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez gerçekleştireceğiz.

Bu kapsamda, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Hayırlı olsun inşallah."

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenler İçin Yer Değiştirme Başvuruları Başlıyor - Son Dakika

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