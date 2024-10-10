Öğretmenlik Mesleği Kanunu Kabul Edildi

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün 39 maddelik Öğretmenlik Meslek Kanunu 'nun 2. bölümündeki maddelerin görüşülmesi tamamlandı. Tartışmalara yol açan 34'üncü maddenin çıkarıldığı teklif, kabul edilerek yasalaştı.

Kanunda öne çıkan maddeler şöyle:

- Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, öğretmen, yönetici ve diğer personelin mesleki gelişimi, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmeleri için eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere Bakanlığa bağlı Milli Eğitim Akademisi kurulacak.

- Disiplin Kurulu; Akademi Başkanı tarafından Akademik Kurul üyeleri arasından üç, Akademide görevli daire başkanları arasından iki üye olmak üzere her bir eğitim programı süresi için belirlenecek beş üyeden oluşacak. Aynı usulle beş yedek üye belirlenecek. Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir üyeyi Başkan olarak seçecek.

- Gerekli görülen yerlerde Akademi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezleri açılabilecek. Akademinin personel, denetim, bakım ve onarım, koruma ve güvenlik, taşınır ve taşınmaz, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar ile benzeri ihtiyaçları için gerekli iş ve işlemler Bakanlığın ilgili birimleri tarafından yerine getirilecek. Akademinin giderleri için öngörülen ödenekler Bakanlık bütçesinde yer alacak.

- Akademide, yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapılarak 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi hükümlerine göre geçici olarak öğretim elemanı görevlendirilebilecek.

- Eğitim kurumu müdürü veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecek adaylar, Akademi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programına alınacak. Bu programa katılacak yönetici adayları yazılı ve/veya sözlü sınavlardan 60 ve üzerinde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Yazılı ve sözlü sınavın birlikte yapılması halinde başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

- Öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşacak. Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere bir yıl süreyle yer değiştiremeyecekler.

- Öğretmenlerden; öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen ünvanı verilecek.

Tartışma yaratan 34. madde çıkartıldı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı'nda yer alan "Hizmet sınıfının değiştirilmesi" başlıklı 34. maddesi, öğretmenlere karşı mobbingi arttıracağı gerekçesiyle eğitim sendikaları tarafından eleştirilmişti. Söz konusu madde metinden çıkartıldı.

Madde, "Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, Akademi tarafından eğitime alınır. Bunlar, düzenlenen eğitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetimde görev almayan Bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye alınır. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanır" düzenlemesini içeriyordu.

Saadet- Gelecek Grubu tarafından verilen önergenin gerekçesinde, "Teklif ile, bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce göreve başlamış öğretmenlerin kazanılmış haklarının ellerinden alınmasını önlemek, yapılacak olan müfettiş incelemelerinin siyasi ve ideolojik farklarından dolayı yanlı olması durumunda öğretmenlerin uğrayacağı haksızlıkların önlenmesi amaçlanmıştır" denildi.

Aynı mahiyette AKP Grubu tarafından verilen önergenin ardından madde oylanarak madde teklif metninden çıkartıldı.