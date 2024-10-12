Oğul, babasını tüfekle vurdu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, oğlu tarafından tüfekle vurulan baba, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kavşut Mahallesi'ndeki evlerinde A.D. ile babası İsmet D. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, babasına tüfekle ateş etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi İsmet D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İsmet D'nin cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şüpheli A.D. gözaltına alındı.
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