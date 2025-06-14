Kız arkadaşına mesaj atan babasının boğazını kesti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde oğlu Y.D.'nin bıçakla boğazını kestiği Nihat Delil (55), hayatını kaybetti.

BABASININ BOĞAZINI KESTİ

Evde alkol alan Nihat Delil ve oğlu Y.D. arasında, Nihat Delil'in oğlunun kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Y.D., evde bulunan bıçakla babasının boğazını kesti.

BABA MEZARA OĞLU HAPSE

Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nihat Delil'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu polis ekiplerince gözaltına alındı. Nihat Delil'in cansız bedeni, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.