Oğuzhan Asiltürk İçin Anma Programı

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Eski Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk için vefatının 4. yılında anma programı düzenlendi.

Saadet Partisi tarafından akşam namazından sonra Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen anma programına, Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Salih Turhan ve çok sayıda partili katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu.