Çorum'un Oğuzlar ilçesinde TARSİM ekspertizlerinin dondan etkilenen ceviz bahçelerinde yürüttüğü hasar tespit çalışmaları sona erdi.
Zirai dondan etkilenen Oğuzca'daki ceviz bahçelerinde 16 Nisan'da TARSİM tarafından çalışma başlatılmıştı.
Ekipler, Türkiye'nin ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8'inin gerçekleştiği Oğuzlar ilçesinde zirai dondan etkilenen bahçelerdeki incelemelerini tamamladı.
İncelemeler sonucunda üreticilere bilgi verildi.
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Son Dakika › Güncel › Oğuzlar'da Ceviz Bahçelerinde Hasar Tespiti Tamamlandı - Son Dakika
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