Oğuzlar'da Sonbahar Renkleri ve Ceviz Hasadı - Son Dakika
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Oğuzlar'da Sonbahar Renkleri ve Ceviz Hasadı

Oğuzlar\'da Sonbahar Renkleri ve Ceviz Hasadı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ceviz bahçeleri sonbahar renklerine büründü, hasat sürüyor.

05.11.2024 14:47
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Türkiye'nin ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8'inin gerçekleştiği Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ceviz bahçeleri sonbahar renklerine büründü.

Kent merkezine 59 kilometre mesafede yer alan Oğuzlar ilçesi, yamaçlarında yer alan çam ormanları ve kıyısında yer aldığı Obruk Barajı gibi doğal güzelliklere sahip.

Engebeli arazisi nedeniyle tarımsal üretime elverişli olmayan ilçede ceviz üretimi öne çıkıyor.

"Oğuzlar Cevizi" adıyla coğrafi işaret tescili bulunan ilçede ekilebilir arazilerin neredeyse tamamında ceviz üretimi yapılıyor.

Her yıl eylül-ekim aylarında ceviz hasadı yapılan ilçe, sonbaharın gelişiyle rengarenk manzaralar sunuyor.

Ceviz bahçelerindeki ağaçların sararan yaprakları ile ilçeyi çevreleyen çam ormanlarının yeşil tonları, güzel görüntüler oluşturuyor.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat sürecinin ardından tescilli Oğuzlar cevizinin Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralarda yerini aldığını söyledi.

İlçenin doğası gereği her mevsim farklı doğal güzellikleri ziyaretçilerine sunduğunu belirten Cebeci, özellikle sonbahar döneminde renklerin birbirine karıştığını kaydetti.

Cebeci, insanları sonbahar renklerini görmek üzere ilçeye davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Oğuzlar'da Sonbahar Renkleri ve Ceviz Hasadı - Son Dakika

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