Oğuzlar'da Taşımalı Eğitime Ara

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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Oğuzlar'da kar yağışı sonrası oluşan olumsuz hava koşulları ve yüksek kesimlerde buzlanma kaynaklı oluşabilecek tehlikeler nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerimize tedbir amaçlı 27 Kasım Çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.