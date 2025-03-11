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Oklu Kirpi Arabaya Yol Verme Dedi

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Batman'da oklu kirpi, arabaya geçit vermeyerek görsel şov yaptı, sürücüler şaşkın kaldı.

11.03.2025 12:33
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Arabaya yol vermeyen oklu kirpi renkli görüntüler oluşturdu

BATMAN - Batman'da budamaya giden ailenin yolunu kesen oklu kirpi dakikalarca arabaya yol vermeyerek renkli görüntüler oluşturdu.

Gercüş ilçesine bağlı Kutlu Köyündeki bağlarını budamaya giden aile, dönüş yolunda oklu kirli sürprizi ile karşılaştı. Sabah erken saatlerinde başlayarak akşam saatlerinde budama işlerini bitiren aile dönüş için araçlarına bindi. Arabaya bindikten sonra yola koyulan ailenin araçlarının önüne yaklaşık 20 kiloluk dev bir oklu kirpi çıktı. Oklarını diken kirpi, dakikalarca arabanın ışıkları önünde koşturdu.

Sağa sola koşturarak aracın geçmesine izin vermeyen oklu kirpi, adeta görsel bir şov oluşturdu. Yaklaşık 5 dakika boyunca aracın önünde koşturan oklu kirpi daha sonra üzüm bağları arasına girerek izini kaybettirdi.

Bağ budaması işlerini bitirdikten sonra eve dönmek üzere yola koyuldukları sırada çalılıklar arasından büyük bir canlının yola atladığını gördüklerini belirten Muhyeddin Beycan, neye uğradıklarına şaşırdıklarını söyledi.

Bir süre yolda koşturan canlının hindi gibi kanatlarını açtıktan sonra oklu kirpi olduğunu fark ettiklerini ifade eden Beycan, "Başta ne olduğunu anlamadık. Yaklaşık 20 kiloluk bir hayvan aniden yola atladı. Bir süre sonra açıldı açılınca oklarını gördük böyle ce oklu kirpi olduğunu anladık. Bir türlü yol vermiyordu arabaya. Uzunca bir süre önümüzde sağa sola koşturdu. Bütün günün yorgunluğunu oklu kirpinin görsel şovuyla üzerimizden atlatmış olduk. Bir süre süre üzüm bağları arasına girerek gözden kayboldu" dedi.

Kaynak: İHA

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