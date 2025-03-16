Öksüz ve Yetimlere İftar Programı

Araban ilçesinde öksüz ve yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi.

Araban Kaymakamlığınca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nda düzenlenen programda konuşan kaymakam Özgür İşçimen, devletin her zaman öksüz ve yetimlerin yanında olduğunu söyledi.

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İşçimen, "Devletimiz yetim ve öksüz çocuklarımızın yanındadır. Onlar bizim en kıymetli emanetlerimizdir. Onların sevinçleri bizim mutluluğumuzdur." dedi.

Programda çucuklara ve ailelere çeşitli hediyeler verildi.