Okula gidemeyen Roberts sendromlu Muhammed\'e evinde eğitim

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MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, doğuştan kol ve bacak kemiklerinin eksikliği olarak bilinen Roberts sendromu hastası Muhammed Ensar Aslanhan (11), enfeksiyon riski nedeniyle bu yıl okula gidemedi. Evlerine gönüllü olarak gelerek ders veren öğretmenleri sayesinde Muhammed hem eğitimden geri kalmıyor hem de okul heyecanı yaşıyor. Muhammed'e ders veren öğretmenlerinden Barış Kılavuz (47), "Muhammed Ensar, öğrettiklerimizi öğrenen, eğitime çok aç, istekli, 'Sürekli bana bir şey öğret' dercesine gözleri ışıl ışıl bir öğrenci. Bu nedenle severek, mutlulukla geliyoruz" dedi.

Yunusemre ilçesinde Filiz-Ramazan Aslanhan çiftinin ikinci çocukları, Muhammed Ensar Aslanhan 11 yıl önce, doğuştan kol ve bacak kemiklerinin eksikliği olarak bilinen Roberts sendromu hastası olarak dünyaya geldi. Ailesinin yardımıyla ilkokulu tamamlayan Muhammed, enfeksiyon riski nedeniyle bu yıl Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'na gidemedi. Öğretmenleri, 5'inci sınıf öğrencisi Muhammed'in eğitimini tamamlaması için seferber oldu. Muhammed'e ders veren öğretmenlerinden Türkçe öğretmeni Barış Kılavuz (47) da haftada 3 saat gönüllü olarak evlerinde eğitim veriyor. Öğretmenleri sayesinde Muhammed hem eğitimden geri kalmıyor hem de okul heyecanı yaşıyor.

'SEVEREK GELİYORUM'

Aslanhan'ın durumunu öğrenince gönüllü olarak ders vermeyi kabul ettiğini dile getiren Kılavuz, "Okul müdürümüz 'Bir öğrencimiz okula gelemiyor, evde eğitim verilmesi gerekiyor, bunu hayır olarak yapmak isteyen gönüllü olan var mı?' dedi. Ben de daha önce böyle bir eğitime katılmıştım, eğitimine destek olacağımı söyledim. Benden başka 5 öğretmen daha Muhammed Ensar'a ders veriyor. Kimse zorla ders vermiyor, bunu isteyerek yapıyoruz. Muhammed Ensar'ı tanıdıktan sonra, daha da severek geliyorum. Muhammed Ensar, öğrettiklerimizi öğrenen, eğitime çok aç, istekli, 'Sürekli bana bir şey öğret' dercesine gözleri ışıl ışıl bir öğrenci. Bu nedenle severek, mutlulukla geliyoruz. Derslerimiz gülerek, eğlenerek geçiyor. Eğitimde fırsat eşitliği tüm bireylerin hakkı. Burada bunu alamayan, bu fırsat eşitliğinden kendi imkanlarıyla faydalanamayan bu öğrencilerimize devletimiz elini uzatmış, onlara evde eğitim hakkı tanımış. Tüm öğretmenlerimiz bu bunu canıgönülden yapmak ister. Onlara da görev verildiğinde bu görevi kesinlikle geri çevirmeyeceklerini düşünüyorum. Devletin elini bu çocuklarımızın üzerinde hissettirmemiz benim için en büyük şereftir. Burada sadece Muhammed Ensar'a ailesinin onun yanında olduğunun değil, yine onu düşünen devletinin de onun yanında olduğunu gösterebiliyorsak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİ OKULDA GİBİ HİSSEDİYORUM'

Evde okul heyecanını yaşamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Muhammed Ensar Aslanhan, "Bu yıl enfeksiyon riskinden dolayı okula gidemedim, evde okumak zorundayım. Gönüllü Barış öğretmenim ve diğer öğretmenlerim eve gelerek, bana ders veriyorlar. Okula gidemiyorum ama burada kendimi okulda gibi hissediyorum, öğretmenlerim bana bunu hissettiriyor. Bu yüzden çok mutluyum" dedi.

Muhammed, maskesini taktığı Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen'in büyük hayranı olduğunu belirtip, onunla tanışmak istediğini söyledi.