Okula gidemeyen Roberts sendromlu Muhammed'e evinde eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Okula gidemeyen Roberts sendromlu Muhammed'e evinde eğitim

Okula gidemeyen Roberts sendromlu Muhammed\'e evinde eğitim

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, doğuştan kol ve bacak kemiklerinin eksikliği olarak bilinen Roberts sendromu hastası Muhammed Ensar Aslanhan (11), enfeksiyon riski nedeniyle bu yıl okula gidemedi.

24.11.2024 10:09  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, doğuştan kol ve bacak kemiklerinin eksikliği olarak bilinen Roberts sendromu hastası Muhammed Ensar Aslanhan (11), enfeksiyon riski nedeniyle bu yıl okula gidemedi. Evlerine gönüllü olarak gelerek ders veren öğretmenleri sayesinde Muhammed hem eğitimden geri kalmıyor hem de okul heyecanı yaşıyor. Muhammed'e ders veren öğretmenlerinden Barış Kılavuz (47), "Muhammed Ensar, öğrettiklerimizi öğrenen, eğitime çok aç, istekli, 'Sürekli bana bir şey öğret' dercesine gözleri ışıl ışıl bir öğrenci. Bu nedenle severek, mutlulukla geliyoruz" dedi.

Yunusemre ilçesinde Filiz-Ramazan Aslanhan çiftinin ikinci çocukları, Muhammed Ensar Aslanhan 11 yıl önce, doğuştan kol ve bacak kemiklerinin eksikliği olarak bilinen Roberts sendromu hastası olarak dünyaya geldi. Ailesinin yardımıyla ilkokulu tamamlayan Muhammed, enfeksiyon riski nedeniyle bu yıl Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'na gidemedi. Öğretmenleri, 5'inci sınıf öğrencisi Muhammed'in eğitimini tamamlaması için seferber oldu. Muhammed'e ders veren öğretmenlerinden Türkçe öğretmeni Barış Kılavuz (47) da haftada 3 saat gönüllü olarak evlerinde eğitim veriyor. Öğretmenleri sayesinde Muhammed hem eğitimden geri kalmıyor hem de okul heyecanı yaşıyor.

'SEVEREK GELİYORUM'

Aslanhan'ın durumunu öğrenince gönüllü olarak ders vermeyi kabul ettiğini dile getiren Kılavuz, "Okul müdürümüz 'Bir öğrencimiz okula gelemiyor, evde eğitim verilmesi gerekiyor, bunu hayır olarak yapmak isteyen gönüllü olan var mı?' dedi. Ben de daha önce böyle bir eğitime katılmıştım, eğitimine destek olacağımı söyledim. Benden başka 5 öğretmen daha Muhammed Ensar'a ders veriyor. Kimse zorla ders vermiyor, bunu isteyerek yapıyoruz. Muhammed Ensar'ı tanıdıktan sonra, daha da severek geliyorum. Muhammed Ensar, öğrettiklerimizi öğrenen, eğitime çok aç, istekli, 'Sürekli bana bir şey öğret' dercesine gözleri ışıl ışıl bir öğrenci. Bu nedenle severek, mutlulukla geliyoruz. Derslerimiz gülerek, eğlenerek geçiyor. Eğitimde fırsat eşitliği tüm bireylerin hakkı. Burada bunu alamayan, bu fırsat eşitliğinden kendi imkanlarıyla faydalanamayan bu öğrencilerimize devletimiz elini uzatmış, onlara evde eğitim hakkı tanımış. Tüm öğretmenlerimiz bu bunu canıgönülden yapmak ister. Onlara da görev verildiğinde bu görevi kesinlikle geri çevirmeyeceklerini düşünüyorum. Devletin elini bu çocuklarımızın üzerinde hissettirmemiz benim için en büyük şereftir. Burada sadece Muhammed Ensar'a ailesinin onun yanında olduğunun değil, yine onu düşünen devletinin de onun yanında olduğunu gösterebiliyorsak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİ OKULDA GİBİ HİSSEDİYORUM'

Evde okul heyecanını yaşamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Muhammed Ensar Aslanhan, "Bu yıl enfeksiyon riskinden dolayı okula gidemedim, evde okumak zorundayım. Gönüllü Barış öğretmenim ve diğer öğretmenlerim eve gelerek, bana ders veriyorlar. Okula gidemiyorum ama burada kendimi okulda gibi hissediyorum, öğretmenlerim bana bunu hissettiriyor. Bu yüzden çok mutluyum" dedi.

Muhammed, maskesini taktığı Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen'in büyük hayranı olduğunu belirtip, onunla tanışmak istediğini söyledi.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

Kaynak: DHA

Yunusemre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okula gidemeyen Roberts sendromlu Muhammed'e evinde eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
10:09 Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı şaşkına çeviren istek Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şaşkına çeviren istek
08:56 Meteoroloji’den 49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı Meteoroloji'den 49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
08:10 Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor
07:38 Bakan Kacır’ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 10:40:32. #1.13#
SON DAKİKA: Okula gidemeyen Roberts sendromlu Muhammed'e evinde eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.