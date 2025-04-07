Okuldan 193 Bin TL Destek Projesi - Son Dakika
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Okuldan 193 Bin TL Destek Projesi

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Kırşehir'de 'Orta Sandığı' ile ihtiyaç sahibi öğrencilere 193 Bin TL yardım yapıldı.

07.04.2025 15:51
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Okulda kurulan 'Orta Sandığı'yla 193 Bin TL gelir elde edildi

Kurul tarafından açılan sandıktaki para ihtiyaç sahibi öğrencilere harcandı

Okul Müdürü Hakan Vahapoğlu;

"Temel Amacımız Paylaşmak ve Yardımlaşmaktı, Öğrenciler Kabullendi"

KIRŞEHİR - Kırşehir Endüstri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, hem öğrenci hem de sosyal dayanışmada örnek okul oldu.

Okul bünyesinde geliştirilen ve Ahilik geleneği olan 'Orta Sandığı' projesiyle bir ayda 193 Bin TL toplayarak okulda ihtiyaç sahibi olan öğrenci ve velilere destek oldu. Öğrenci ve Öğretmenlerin katkılarıyla geliştirilen Orta Sandığından elde edilen gelir öğrenci ve ailelerinin ihtiyaçları için kullanıldı. Hem üretim yapan hem de sosyal sorumluluk projesiyle hareket edilen okul, Ahilik kültürünün yaşatılmasına da katkı sağlıyor. Okul yönetimi, dayanışma ruhunu pekiştiren uygulamanın devam edeceğini belirtirken eğitim gören öğrencilerde bir geleneği yaşatmanın kendileri için önemli olduğunu söylüyor.

Okul öğrencisi Batuhan Gökalp, "Okuyup aynı zamanda da çalışıyorum. Desteğe ihtiyacı olanlara da harçlıklarımdan destek sunuyorum "dedi. Orta Sandığını ilk gördüğünde şaşırdığını ifade eden Batuhan Ekecik adlı öğrenciyse açıklamasında; "İlk gördüğümde çok şaşırdım. Okulda başlatılan uygulamayı hem çalışıp hem de okuduğum için beğendim. Dayanışma örneğini faydalı buluyorum" diye konuştu.

"Ahiliğin temel ihtiyacı yaşatılıyor"

Okulda öğrencilerin kabullenme süreçlerini test eden ve her öğrenciye dayanışma ve yardımlaşma duygusunu aşılamayı hedefleyerek yola çıktıklarını aktaran okul müdürü Hakan Vahapoğlu, Ahiliği yaşatacak ve kültüre katkı bulunacak olanların okullar olduğunu ifade etti. Vahapoğlu, açıklamasında; "Ahiliğin en önemli yönü ve çalışma şekli olan Orta Sandığı uygulamasını okulumuzda başlattık. Buradaki ana amacımız öğrencilerimizin yardımlaşma duygusuyla birbirleriyle kaynaşması oldu. İhtiyaç sahibi arkadaşlarını öğrenciler kendileri tespit ediyor" şeklinde konuştu.

"Bir ayda 193 bin TL gelir elde edildi"

Okul yönetim kurulu tarafından aylık olarak açılan sandıktan bir ayda elde edilen geliri paylaşan Vahapoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Kutuyu komisyon kararıyla açarak kimseyi rencide etmeden dağıtım yapıyoruz. 10 öğrenciyi tam teşekküllü şekilde giydirdik. 13 öğrencimize gıda çeki hazırladık. 35 öğrenci ve ailesine nakdi yardımda bulunduk. Sınıf rehberlik servisi dağıtımlarda bizler için öncü oldu. Öğrencilerimiz yapılan uygulamayı kabullendi ve madeni paralar ağırlıklı çıktı."

Kaynak: İHA

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