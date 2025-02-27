Olimpiyatçı Şadan Derya Erke Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Olimpiyatçı Şadan Derya Erke Hayatını Kaybetti

Milli yüzücü Şadan Derya Erke, 42 yaşında geçirdiği hastalık sonucunda vefat etti.

27.02.2025 17:52
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(İSTANBUL) Türkiye'yi iki kez olimpiyatlarda temsil eden milli yüzücü Şadan Derya Erke, 42 yaşında hayata veda etti. Yarın toprağa verilecek olan Erke için İBB Spor İstanbul Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek.

Yakalandığı amansız hastalığı yenik düşen rekortmen eski milli yüzücü ve olimpiyat sporcu Şadan Derya Erke, 2000 Sydney Yaz Olimpiyat Oyunları ve 2004 Atina Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sırt üstü yüzmede Türkiye'yi temsil etti. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Erke, 2017 yılından beri İBB Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul'da yüzme branşı sorumlusu olarak çok sayıda İstanbullunun hayatına dokundu.

Spor İstanbul'dan uğurlanacak

İki olimpiyat başta olmak üzere, ülkemizi çok sayıda uluslararası üst düzey organizasyonda başarıyla temsil eden Şadan Derya Erke, cuma günü son yolculuğuna uğurlanacak. Erke için ilk önce Spor İstanbul Genel Müdürlüğü önünde saat 10.30'da veda töreni düzenlenecek. Erke, Ortako¨y Bu¨yu¨kmecidiyeCami'inde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: ANKA

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