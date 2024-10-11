Oltu-Artvin yolu 45 gündür kapalı - Son Dakika
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Oltu-Artvin yolu 45 gündür kapalı

Oltu-Artvin yolu 45 gündür kapalı

Heyelan sonucu kapanan kara yolunun açılmasını isteyen bölge halkı mağduriyet yaşıyor.

11.10.2024 12:29
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ERZURUM'un Oltu ilçesi ile Artvin'i birbirine bağlayan 75 kilometrelik kara yolunda, heyelan nedeniyle tonlarca toprağın birikmesinden dolayı 45 gündür, çalışma yapılmadığını ve mağdur olduklarını belirten bölge halkı, yolun açılmasını istedi.

Oltu ilçesinde, 28 Ağustos'ta yaşanan sağanak sonrası Artvin ve bazı kırsal mahallelere ulaşımın sağlandığı kara yolunda heyelan meydana geldi. Tonlarca toprağın aktığı kara yolunun kırsal Ayvalı ve Taşlı mahalleleri arasında kalan bölümü ulaşıma kapandı. Yolun 45 gündür kapalı oluşu nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını kaydeden bölge halkı, kara yolunda bir araya gelip basın açıklaması yaptı. Yolun 45 gündür temizlenmediğini, kırsal mahallelerin ilçe merkezlerine ya da Artvin'e gitmek için yayla yollarını kullandıklarını belirten halk, kara yolunun açılmasını istedi.

'HASTANEYE BİLE GİDEMİYORUM'

Olur ilçesi Çataksu Mahallesi'nde yaşayan İsfendi Kaya (80), "Ne ilçeye gidebiliyoruz ne de başka bir yere. 80 yaşında bir adamım yolun kapalı olması sebebiyle hastaneye bile gidemiyorum" dedi.

Kırsal Çataksu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Günaydın, "Bu yol Doğu Karadeniz'e bağlantı yolu. 45 gündür bu yol kapalı. Çok zorluk çekiyoruz. İlçemize ve ilimize gidemiyoruz. Dağdan bayırdan gitmek zorunda kalıyoruz. Yolumuzun bir an önce açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'ÜRETTİĞİMİZİ SATAMIYORUZ'

Olur ilçesi Şalpazarı Mahallesi Muhtarı Erdinç Acar ise heyelan sonrası kara yolunda çalışma yapılmadığını ifade etti. Oltu Ayvalı Mahallesi Muhtarı Yunus Ay ise şunları söyledi:

"Mahallemiz sebzecilikle uğraşıyor. Oltu-Artvin yolu kapalı olduğu için çevredeki il ve ilçelere gidip sebze meyve satamıyoruz. Yol güzergahımız kilometre olarak uzayınca nakliye masrafı çıkıyor. Ürettiğimiz meyve sebzelerimiz çürüyor, değerlendiremiyoruz. Hayvancılık yapan vatandaşlarımız hayvan pazarına mallarını götüremiyoruz. Ürettiğimizi satamıyoruz."

Heyelan sebebiyle yollarının 45 gündür kapalı olduğunu ifade eden Çataksu Mahallesi'nde yaşayan Engin Atmaca ise "Kimse buraya müdahale etmiyor, bizler köylerimizde mağdur kaldık" diyerek yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Oltu-Artvin yolu 45 gündür kapalı - Son Dakika

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