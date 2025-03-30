Oltu Çayı Taşma Tehlikesi Oluşturuyor - Son Dakika
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Oltu Çayı Taşma Tehlikesi Oluşturuyor

Oltu'da eriyen karlar ve yağmur suları nedeniyle Oltu Çayı'nın debisi yükseldi, çiftçiler tedirgin.

30.03.2025 19:46
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Oltu Çayı yine coşmaya başladı

İlçede araziler tehlike altında, vatandaşlar tedirgin

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte eriyen karlar ve yağmur suları Oltu Çayı'nın debisi yükseltmeye başladı.

Vatandaşlar her yıl olduğu gibi, ilkbahar aylarında debisi artan Oltu Çayı'nın ekili ve dikili arazilere zarar vermesinden korkuyor. Oltu ilçesinin sakinleri, bu yıl da Oltu Çayı'nın debisinin arttığını ve etrafındaki arazilere zarar vermemesi için dileklerde bulunmaya başladı. Oltulu vatandaşlar, "Bu sene yine Oltu Çayı coşmaya başladı, inşallah etrafındaki arazilere zarar vermez" diyerek endişelerini dile getirdi.

Gürkan Bulut isimli vatandaş, "Bu yıl Oltu'ya çok kar yağdı. Yağışlar nedeniyle Oltu Çayı şiddetli bir şekilde akmaya başladı. İnşallah arazilerimize herhangi bir zarar gelmez. Oltu'dan aşağıda bulunan arazilerimiz tehlike altında" şeklinde konuştu. İlçede ikamet eden Özcan Yiğit ise, "Bu yıl Oltu'ya yoğun kar yağdı. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte eriyen kar suları Oltu Çayı'na yöneldi. İnşallah bağımıza, bahçemize zarar vermez" dedi.

Oltu Çayı'nın debisinin yükselmesi, her yıl olduğu gibi bu sene de çiftçilerin tedirgin olmasına yol açtı. Vatandaşlar, doğal afetlerin etkilerini en aza indirmek için yetkililerden gerekli önlemleri almasını bekliyor.

Kaynak: İHA

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