Oltu'da 2. Ulusal Ormancılık Sempozyumu Başladı - Son Dakika
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Oltu'da 2. Ulusal Ormancılık Sempozyumu Başladı

Erzurum'un Oltu ilçesinde, 'Ekosistem Temelli Ormancılık ve Toprak Kullanımı' temalı 2. Ulusal Ormancılık Sempozyumu, akademisyenler ve sektör profesyonellerinin yoğun katılımıyla başladı. Sempozyum, sürdürülebilir orman yönetimi ve iklim değişikliği gibi konuları ele alacak.

15.05.2025 11:11  Güncelleme: 11:21
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Erzurum'da ormancılık sempozyumu

Oltu'da "Ekosistem temelli ormancılık ve toprak kullanımı" temalı ikinci ulusal ormancılık sempozyumu yoğun katılım ile başladı

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu, 14-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında ormanların çevresel, ekonomik ve toplumsal önemine dikkat çekmek amacıyla 2. Ulusal Ormancılık Sempozyumu'na ev sahipliği yapıyor.

"Ekosistem Temelli Ormancılık ve Toprak Kullanımı" temasıyla düzenlenen sempozyum, yoğun bir katılımla başladı.

Sempozyumun açılış konuşmasını Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fikret Doğru yaparken, etkinliğe çok sayıda akademisyen, kurum temsilcisi, sektör profesyoneli ve öğrenci katıldı.

Açılışta, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediyesi Başkan Vekili İsrafil Aslan, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçükbekir, Adli Yargı ve Adalet Komisyon Başkanı Cüneyt Kazdal, Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya ve Erzurum Orman Bölge Müdür Yardımcısı Sultan Demir gibi isimler de yer aldı.

Üç gün sürecek olan sempozyumda; sürdürülebilir orman yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadele, biyolojik çeşitliliğin korunması gibi kritik konular ele alınacak. Akademisyenler, ormanların yalnızca doğal değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel bir miras olduğuna dikkat çekti.

Atatürk Üniversitesi'nden, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden, Artvin Çoruh Üniversitesi'nden Prof. Dr. Müdahir Özgül, Prof. Dr. Mustafa Yıldırım Canbolat, Doç. Dr. Emre Çomaklı, Doç. Dr. Aşkın Göktürk, Dr. Musa Akbaş, Dr. Öğr. Üyesi Tülay Dizikısa, Prof. Dr. Mustafa Yıldırım Canpolat, Doç. Dr. Mehmet Küçük, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Yılmaz ve Öğr. Gör. Emrah Korkutan gibi bir çok akademisyen sunumlarıyla katkı sundu.

Sempozyum kapsamında, Grafik Tasarım Programı öğretim elemanları Öğr. Gör. Ferdi Ayaz ve Öğr. Gör. Efsun Ersoy küratörlüğünde öğrenciler tarafından hazırlanan "2. Ulusal Ormancılık Sempozyumu Konulu Pul Sergisi" de açıldı. Serginin açılışını Oltu ilçe protokolü gerçekleştirdi.

Ayrıca 2. Ulusal Ormancılık sempozyumuna Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca, Akbulutlar Petrol ve Orman Ürünleri sahibi işadamı Cevat Akbulut ve Oltu Hacıbaba Cağ Kebap sahibi İbrahim Mansız sponsorlukları ile maddi ve manevi destek sağlamışlardır.

Oltu MYO yetkilileri, bu tür etkinliklerin öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağladığını ve ormancılık alanında farkındalık oluşturduğunu belirtti. Sempozyum, bilimsel bildirilerin sunulacağı oturumlar ve öğrencilere yönelik eğitimlerle 16 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Oltu'da 2. Ulusal Ormancılık Sempozyumu Başladı - Son Dakika

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