Oltu\'da Göçük: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Tutlu Mahallesi'nde Oltu taşı çıkarılan bir maden ocağında göçük olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de bölgeye hareket etti.

Vali Çiftçi, "İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi vefat etti, 2 kişi ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor." ifadesini kullandı.

Vali Çiftçi, beraberindekilerle olay yerinde inceleme yaptı.

Olaya ilişkin Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimiz Oltu ilçesi Tutlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve Oltu taşı çıkaran bir ocakta 28.06.2025 günü saat 11.20 sıralarında göçük meydana gelmiştir. 3 işçinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ivedi şekilde sevk edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamanın devamında "Göçük altında yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde ulaşılan işçilerden biri olay yerinde vefat etmiş, iki işçi ise kaldırıldıkları Oltu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.