Ölüdeniz\'de Atlı Jandarma Göreve Başladı

Yerli ve yabancı turist yoğunluğunun arttığı Muğla'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Ölüdeniz'de, atlı jandarma ekibi göreve başladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez (JAKEM) Komutanlığından Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen atlı jandarma timinin göreve başladığı bildirildi.

Açıklamada, ekibin asayiş ile kamu düzenine katkı sağlamak, kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti olayları ile orman yangınlarının önlenmesi maksadıyla Likya Yolu, Kayaköy ile Belcekız ve Kumburnu plajlarında göreve devam ettiği kaydedildi.