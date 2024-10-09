Ömer Bin Ladin Fransa'ya Giriş Yasağını İptal Edecek

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Terör örgütü El Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in büyük oğlu Ömer Bin Ladin, Fransa'ya giriş yasağının iptal edilmesi için mahkemeye müracaat edecek.

Ömer Bin Ladin'in hanımı Zania Bin Ladin, Fransız BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, eşinin 2023'de sosyal medya hesaplarından "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle Fransa topraklarına girişinin yasaklanmasını değerlendirdi.

Zania Bin Ladin, Fransız makamlarının eşinin ülkeye girişini yasaklamak için gerekçe gösterilen sosyal medya paylaşımının, İngiltere'nin eski Başbakanı Winston Churchill'e ait bir söz olduğunu belirtti.

Söz konusu paylaşımı kocasının yapmadığını belirten Zania Bin Ladin, Fransa'ya giriş yasağının iptal edilmesi için mahkemeye başvuracaklarını belirterek "Ömer bu tweeti yazmadı. Asla yanlış bir şey yapmadı. O iyi bir insan, kimseye zarar vermez. Bir sanatçı, tablolarını satarak yaşıyor ve sakin bir hayat sürüyor. Bu tweeti yazmadı." dedi.

Söz konusu tweetin, eşinin adını kullanan başka biri tarafından Yemen'den paylaşıldığını ifade eden Zania Bin Ladin, Ömer Bin Ladin'in sosyal medyada kimliğinin çalındığını ve bunu Twitter'a bildirdiklerini savundu.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, dün X hesabından yaptığı paylaşımda, Ömer Bin Ladin'in Fransa topraklarına girişinin yasaklandığını açıklamıştı.

Bakan Retailleau, uzun yıllardır Normandiya bölgesine bağlı Orne vilayetinde İngiliz vatandaşı eşiyle yaşayan Ömer Bin Ladin'in 2023'te sosyal medya hesaplarından "terör propagandası" yaptığını ve bu paylaşımları sonucunda Orne Valiliğine, Bin Ladin'i sınır dışı etme zorunluluğu getirdiğini belirtmişti.

Retailleau, ulusal güvenlik için alınan bu kararın hukuka uygunluğunun Fransız yargısı tarafından doğrulandığını ve oğul Bin Ladin'in çeşitli sebeplerle Fransa'ya girmesinin engellendiğini kaydetmişti.

2016'dan 2023'e kadar Orne'da ikamet eden Ömer Bin Ladin, Valiliğin kararı sonrası Katar'a yerleşti.

Usame Bin Ladin, 2011'de ABD Özel Kuvvetlerinin Pakistan'ın Abbottabad ilçesindeki evine düzenlediği baskında ölü ele geçirilmişti.