Ömer Çelik'ten Hindistan'a Taziye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Hindistan halkına taziyelerini iletti.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler olmasından büyük üzüntü duyduk. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.
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