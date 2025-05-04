Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz, Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir."