Ömer Onay'ın 'Bilinç Akışı' Sergisi Başlıyor

Ressam Ömer Onay'ın "Yitik Alemler", "Zamandan Önce" ve "Noktrün" serilerini bir araya getirdiği "Bilinç Akışı" sergisi, 19 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da sanatseverlerle buluşacak.

Yapılan yazılı açıklamaya göre Onay, geleneksel Türk motiflerini yeniden yorumladığı Noktrün serisinin devamı niteliğindeki sergide, 40 yıllık sanat serüveninden imgeleri izleyiciyle buluşturacak.

"Yitik Alemler" başlıklı seride, modernitenin ürettiği sorunlar karşısında kendini tahkim etmek isteyen bir zihnin eleştirisi sunan Onay, yeni baştan tasarlanmış bir doğanın sembolleri olarak geyikleri tuvale taşıyor.

"Zamandan Önce" serisinde iç dünyasından doğan izlenimlerini tuvale aktaran sanatçı, bilinçaltının kendiliğinden yansıması olan doğaçlamalardan oluşan bir çalışmaya imza atıyor.

Onay, "Noktrün" serisinde ise Bozkır sanatının motiflerinden olan çintemaniyi modern bir formla yeniden yorumluyor.

Küratörlüğünü Lütfi Şen'in yaptığı sergi 7 Temmuz'a kadar görülebilecek.

Ömer Onay hakkında

Ömer Onay, 1958'de Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Resim Bölümünü 1984'te tamamlayan ve reklamcılık sektöründe uzun yıllar grafiker ve sanat yönetmeni olarak görev yapan sanatçı, 1990-2009 arasında kendi kurduğu reklam ajansını yönetti.

Onay, 2005'ten itibaren çocukluğundan beri tutkusu olan resim çalışmalarına ağırlık verdi ve "Noktürn" serisi eserlerini hayata geçirdi. Sanatçı, 2023'te Page Gallery'de açılan ilk kişisel sergisinde "Noktrün" serisindeki çalışmalarını sanatseverlerle buluşturdu.