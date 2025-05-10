ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nde başkanlığa yeniden Abdullah Ceylan seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nde başkanlığa yeniden Abdullah Ceylan seçildi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği\'nde başkanlığa yeniden Abdullah Ceylan seçildi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nde Abdullah Ceylan yeniden başkanlığa getirildi.

10.05.2025 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nde Abdullah Ceylan yeniden başkanlığa getirildi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin 60. Olağan Genel Kurulu, Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Gala Salonu'nda düzenlendi.

Genel kurula katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada, gelinen noktada 8 öğrenciden birinin imam hatipli olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Erdoğan, ÖNDER gibi köklü kurumların genel kurullarında bir muhasebe yapmanın yerinde olduğunu düşündüğünü belirtti.

Sayısal olarak 8 öğrenciden birinin imam hatipli olmasının ideal bir nokta olduğunu söyleyen Erdoğan, "Çünkü sonuçta vatandaşın talebiyle gerçekleşen 8'de 1'den bahsediyoruz. Ortaokullarda da iyi noktada olabileceğimize inanıyorum doğrusu. Geldiğimiz nokta hamdolsun yadsınacak bir nokta değil, takdiri hak eden bir nokta. Bununla da kalmıyoruz. Tarihte imam hatip mezunlarının üniversite giriş sınavlarında en yüksek başarıları elde ettiği dönemi yaşıyoruz. Bu konuda hiç de tevazu göstermemize gerek yok. İlk 1000'de, 10 binde hiç olmadığı kadar fazla imam hatip öğrencisi var. Hatta şöyle söyleyeyim, 8 öğrenciden 1 tanesi imam hatipte ama ilk 10 bindeki öğrencide imam hatipli oranı 8'de 1'den daha yüksek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, imam hatip liselerinin, Türkiye'nin tüm dünyaya örnek olacak bir projesi olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bazı imam hatiplerden haz etmeyen kesimler, 'İşte devlet, imam hatiplerin fiziki şartlarını niye daha iyi yapıyor?' diyor ama bilmiyorlar ki bu ek imkanlar, bunlar, hep vatandaşın, hayırseverlerin, imam hatiplerin kuşatmasından, kucaklamasından kaynaklanan imkanlar. İşte bugün içinde olduğumuz 15 Temmuz Şehitler Anadolu İmam Hatip Lisesi, aslında hayırsever Anadolu insanının hayırlarıyla yapılmış bir okul. Bugün hak ettiği yerde devletin bir okulu olarak hizmet vermeye devam ediyor ve bu tür güçlü donatıları olan nice imam hatip okullarımızdan sadece bir tanesi."

"Teknolojiden istifade ederek çalışmalar yapılıyor"

Sivil toplum örgütleri olarak stratejik hareket etmenin ve daha fazla kişiye ulaşmanın gerektiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faaliyet raporlarımız var önümüzde, artık stratejik planlar yapılıyor. Teknolojiden istifade ederek çalışmalar yapılıyor. Birçok çalışmada kaç öğrenciye dokunuldu, kaç kişiyle çalışıldı, bunların artık kaydını da tutabiliyoruz. İlim Yayma Cemiyetimiz faaliyetler yapıyor. Hepsi imam hatipli öğrencilere yönelik faaliyetler yapıyor. Bunun dışında imam hatipli öğrencilerin dışındaki okullarda birçok faaliyetler yapıyorlar. Bakın 600 mezun derneği, her sene 50 öğrenciye nitelikli hizmet vermiş olsa ne yapar, 30 bin yapar değil mi? 600 küsür temsilcilik var. Cemiyetin en az 350 temsilciliği var. Bir sürü yerel sivil toplum kuruluşumuz var. Yeter ki toplanıp, dağılıp ülkeyi kurtarma muhabbeti yaparak bu işi bırakmasınlar."

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde vatanı kurtarmak için sokağa dökülenlerin içerisinde her hayat tarzından insanın olduğunu gördüklerinden bahsederek, "Ama onlara katılmayan benzer hayat tarzlarından olup da içinde aynı inancın, aynı vatanperverliğin yanmadığı, 'İnşallah bu darbe başarılı olur.' diyenleri de biz gördük ve biliyoruz. Onun için Allah'ın izniyle imam hatipteki çocuklarımızın da bütün okullarımızdaki gençlerimizin de o temel ortak faydalarla yetişmesini, geleceğini o şekilde inşa etmesini istiyoruz." dedi.

Tarihte Müslüman çocukların 4 yaşındayken dini eğitime başladıklarını kaydeden Erdoğan, bunun için Türkiye'de de çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının 4-6 yaş Kur'an kurslarının büyük kazanım olduğunu, bunlardan sonra da 4. sınıfa kadar geçen sürenin boş kalmamasına yönelik çalışmaların neticelerini beklediklerini anlattı.

"Güzel işlere imza atmak istiyoruz"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan da açılış konuşmasında, imam hatip liselilere verdiği kıymetten ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, 60. dönemde de yeni kadroyla güzel işlere imza atmak istediklerini söyledi.

Başladıkları dualarla yollarına devam ettiklerini anlatan Ceylan, "Yeni stratejik planlarımızla daha nitelikli, kalıcı, gençlere dokunan, hem butik hem de sahanın tamamını kuşatacak projelerimizle, spor kulüplerimizle, gençlik ve dernek teşkilatlarımızla, okul aile birliğimizle, imam hatip araştırma merkezimizle yapacağımız akademik çalışmalarla, bütün Anadolu'yu kuşatacağımız çalışmalarımızla inşallah yeni dönemimizde de güzel işler yapacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

50 kişilik yönetim, denetim ve disiplin kurulu listesi belli oldu

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Ceylan, üzerinde Yusuf Suresi 64. ayetinde yer alan "Allah koruyanların en hayırlısıdır" yazısının olduğu tabloyu Bilal Erdoğan'a hediye etti.

Hediye takdiminin ardından geçmiş dönemin faaliyet raporu okundu.

Raporun tamamlanmasıyla Abdullah Ceylan yeniden ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı seçildi. Toplamda 50 kişilik yönetim, denetim ve disiplin kurulu listesi de belli oldu.

Genel kurula, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, AK Parti Milletvekilleri Nurettin Nebati ile Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, genel kurul üyeleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Abdullah Ceylan, Sivil Toplum, istanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nde başkanlığa yeniden Abdullah Ceylan seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Olaylı maçta Kanarya’dan kritik galibiyet Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4 golle devirdi Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi
Rum bakan, EOKA’nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne’yi hedef gösterdi Rum bakan, EOKA'nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne'yi hedef gösterdi
Alanyaspor’dan hayati 3 puan Küme düşme hattı cadı kazanına döndü Alanyaspor'dan hayati 3 puan! Küme düşme hattı cadı kazanına döndü
Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı
Gaziantep FK’da Selçuk İnan’dan veda sinyali Gaziantep FK'da Selçuk İnan'dan veda sinyali
Fenerbahçe’de kalacak mı Milan Skriniar’dan geleceğiyle ilgili açıklama Fenerbahçe'de kalacak mı? Milan Skriniar'dan geleceğiyle ilgili açıklama!
Ankara’da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu Ankara'da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı

20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
16:32
İstanbul’da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
00:02
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
23:49
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
23:35
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti
Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
23:17
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
23:05
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
22:58
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
22:57
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 21:46:10. #7.13#
SON DAKİKA: ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nde başkanlığa yeniden Abdullah Ceylan seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.