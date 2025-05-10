ÖNDER İmam Hatipliler Derneği\'nde başkanlığa yeniden Abdullah Ceylan seçildi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nde Abdullah Ceylan yeniden başkanlığa getirildi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin 60. Olağan Genel Kurulu, Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Gala Salonu'nda düzenlendi.

Genel kurula katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada, gelinen noktada 8 öğrenciden birinin imam hatipli olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Erdoğan, ÖNDER gibi köklü kurumların genel kurullarında bir muhasebe yapmanın yerinde olduğunu düşündüğünü belirtti.

Sayısal olarak 8 öğrenciden birinin imam hatipli olmasının ideal bir nokta olduğunu söyleyen Erdoğan, "Çünkü sonuçta vatandaşın talebiyle gerçekleşen 8'de 1'den bahsediyoruz. Ortaokullarda da iyi noktada olabileceğimize inanıyorum doğrusu. Geldiğimiz nokta hamdolsun yadsınacak bir nokta değil, takdiri hak eden bir nokta. Bununla da kalmıyoruz. Tarihte imam hatip mezunlarının üniversite giriş sınavlarında en yüksek başarıları elde ettiği dönemi yaşıyoruz. Bu konuda hiç de tevazu göstermemize gerek yok. İlk 1000'de, 10 binde hiç olmadığı kadar fazla imam hatip öğrencisi var. Hatta şöyle söyleyeyim, 8 öğrenciden 1 tanesi imam hatipte ama ilk 10 bindeki öğrencide imam hatipli oranı 8'de 1'den daha yüksek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, imam hatip liselerinin, Türkiye'nin tüm dünyaya örnek olacak bir projesi olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bazı imam hatiplerden haz etmeyen kesimler, 'İşte devlet, imam hatiplerin fiziki şartlarını niye daha iyi yapıyor?' diyor ama bilmiyorlar ki bu ek imkanlar, bunlar, hep vatandaşın, hayırseverlerin, imam hatiplerin kuşatmasından, kucaklamasından kaynaklanan imkanlar. İşte bugün içinde olduğumuz 15 Temmuz Şehitler Anadolu İmam Hatip Lisesi, aslında hayırsever Anadolu insanının hayırlarıyla yapılmış bir okul. Bugün hak ettiği yerde devletin bir okulu olarak hizmet vermeye devam ediyor ve bu tür güçlü donatıları olan nice imam hatip okullarımızdan sadece bir tanesi."

"Teknolojiden istifade ederek çalışmalar yapılıyor"

Sivil toplum örgütleri olarak stratejik hareket etmenin ve daha fazla kişiye ulaşmanın gerektiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faaliyet raporlarımız var önümüzde, artık stratejik planlar yapılıyor. Teknolojiden istifade ederek çalışmalar yapılıyor. Birçok çalışmada kaç öğrenciye dokunuldu, kaç kişiyle çalışıldı, bunların artık kaydını da tutabiliyoruz. İlim Yayma Cemiyetimiz faaliyetler yapıyor. Hepsi imam hatipli öğrencilere yönelik faaliyetler yapıyor. Bunun dışında imam hatipli öğrencilerin dışındaki okullarda birçok faaliyetler yapıyorlar. Bakın 600 mezun derneği, her sene 50 öğrenciye nitelikli hizmet vermiş olsa ne yapar, 30 bin yapar değil mi? 600 küsür temsilcilik var. Cemiyetin en az 350 temsilciliği var. Bir sürü yerel sivil toplum kuruluşumuz var. Yeter ki toplanıp, dağılıp ülkeyi kurtarma muhabbeti yaparak bu işi bırakmasınlar."

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde vatanı kurtarmak için sokağa dökülenlerin içerisinde her hayat tarzından insanın olduğunu gördüklerinden bahsederek, "Ama onlara katılmayan benzer hayat tarzlarından olup da içinde aynı inancın, aynı vatanperverliğin yanmadığı, 'İnşallah bu darbe başarılı olur.' diyenleri de biz gördük ve biliyoruz. Onun için Allah'ın izniyle imam hatipteki çocuklarımızın da bütün okullarımızdaki gençlerimizin de o temel ortak faydalarla yetişmesini, geleceğini o şekilde inşa etmesini istiyoruz." dedi.

Tarihte Müslüman çocukların 4 yaşındayken dini eğitime başladıklarını kaydeden Erdoğan, bunun için Türkiye'de de çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının 4-6 yaş Kur'an kurslarının büyük kazanım olduğunu, bunlardan sonra da 4. sınıfa kadar geçen sürenin boş kalmamasına yönelik çalışmaların neticelerini beklediklerini anlattı.

"Güzel işlere imza atmak istiyoruz"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan da açılış konuşmasında, imam hatip liselilere verdiği kıymetten ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, 60. dönemde de yeni kadroyla güzel işlere imza atmak istediklerini söyledi.

Başladıkları dualarla yollarına devam ettiklerini anlatan Ceylan, "Yeni stratejik planlarımızla daha nitelikli, kalıcı, gençlere dokunan, hem butik hem de sahanın tamamını kuşatacak projelerimizle, spor kulüplerimizle, gençlik ve dernek teşkilatlarımızla, okul aile birliğimizle, imam hatip araştırma merkezimizle yapacağımız akademik çalışmalarla, bütün Anadolu'yu kuşatacağımız çalışmalarımızla inşallah yeni dönemimizde de güzel işler yapacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

50 kişilik yönetim, denetim ve disiplin kurulu listesi belli oldu

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Ceylan, üzerinde Yusuf Suresi 64. ayetinde yer alan "Allah koruyanların en hayırlısıdır" yazısının olduğu tabloyu Bilal Erdoğan'a hediye etti.

Hediye takdiminin ardından geçmiş dönemin faaliyet raporu okundu.

Raporun tamamlanmasıyla Abdullah Ceylan yeniden ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı seçildi. Toplamda 50 kişilik yönetim, denetim ve disiplin kurulu listesi de belli oldu.

Genel kurula, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, AK Parti Milletvekilleri Nurettin Nebati ile Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, genel kurul üyeleri ve davetliler katıldı.