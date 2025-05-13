Onur Kacar\'a Başarı Ödülü

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, derneğin başkanlar toplantısında İşbirliği ve Ortaklık Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen 13. Dönem 1. Başkanlar Toplantısı'nda Dersaadet Ödülleri sahiplerine verildi.

Törende, ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, iş dünyasına yaptığı katkılar dolayısıyla İşbirliği ve Ortaklık Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Kacar'a ödülü, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Kahraman tarafından verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Onur Kacar, ödüllerin ASKON'un vizyonunu yansıtan çalışmaları takdir etmek amacıyla verildiğini ve şube yönetimiyle birlikte bu ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti belirtti.