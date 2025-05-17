Onur Şener Davasında Yargıtay Kararı

YARGITAY, müzisyen Onur Şener'in (45) sahneye çıktığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada öldürülmesiyle ilgili davada İlker Karakaş'a (35) verilen 25 yıl hapis cezası ile 2 sanığa verilen beraat kararını onarken, 2 sanık hakkındaki kararı ise bozdu. Yargıtay, 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan ceza verilen sanıklar Ali Gündüz ve Semih Soyalp'in, 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Müzisyen Onur Şener, 2 Ekim 2022'de, Çankaya ilçesinde sahneye çıktığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş, Ali Gündüz (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde Gündüz ve Jale Erberk hakkında Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza takdir indirimi uygulanarak her 2 sanık için de 25'er yıla düşürüldü. Tutuklu sanık Semih Soyalp, tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin İlker Karakaş'a 'Kasten öldürme' suçundan verdiği 25 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Mahkeme, sanık Ali Gündüz'e aynı suçtan verilen 25 yıl hapis cezasını kaldırarak, 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Soyalp'e verilen beraat hükmünü de bozarak, 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Kararla birlikte Soyalp tutuklandı. Tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erbek'e yerel mahkemece verilen beraat kararları da hukuka uygun bulundu.

YARGITAY KARARI

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, davaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay, sanık İlker Karakaş'a 'Kasten öldürme' suçundan verilen 25 yıl hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı. Sanıklar Ali Gündüz ve Semih Soyalp'e 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan verilen hapis cezası kararları ise bozuldu. Kararın gerekçesinde, sanıklar Ali Gündüz ve Semih Soyalp'in, kavgaya dahil olarak, Onur Şener'e yönelik beden yoluyla darp uyguladıkları ve ölüme yol açan sanık İlker Karakaş'ın eylemine zemin hazırlayıcı bir fonksiyon üstlendikleri belirtildi. İki sanığın, çok kısa bir zaman sürecinde olup biten eylemde maktulün genel direncini kırmakta rol oynadıklarına dikkat çekildi. Sanıklar Ali Gündüz ve Semih Soyalp'in, suçun işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak suretiyle 'yardım eden' olarak katıldıkları gerekçesiyle 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan cezalandırılmaları gerektiği belirtildi. Ayrıca sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erbek'e verilen beraat kararları da hukuka uygun bulundu.