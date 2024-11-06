Oramiral Tatlıoğlu ABD'yi Ziyaret Etti

Güncel

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ABD Deniz Harp Okulu ve ABD Deniz Kuvvetleri Yüksek Lisans Okulunu ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Oramiral Tatlıoğlu ve beraberindeki heyetin, 4-9 Kasım tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Tatlıoğlu'nun ziyaret kapsamında, ABD Deniz Harp Okulu ve ABD Deniz Kuvvetleri Yüksek Lisans Okulu'nu ziyaret ederek, ikili görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Oramiral Tatlıoğlu ile beraberindekilerin, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'ı ve Washington Askeri Ataşeliği'ni ziyaret ettiği de aktarıldı.