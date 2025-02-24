Orban'dan Vergi İndirimi Müjdesi - Son Dakika
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Orban'dan Vergi İndirimi Müjdesi

Macaristan, 2-3 çocuklu annelere ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getirecek.

24.02.2025 20:16
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın en kapsamlı vergi indirimi programını hayata geçireceklerini belirterek, 2 ve 3 çocuk sahibi annelere yönelik ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getireceklerini söyledi.

Orban, Macaristan Ulusal Meclisinde hükümetin bu yıl ekonomik alanda atacağı adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

2025 yılını atılım yılı olarak nitelendiren Orban, "Avrupa'nın en kapsamlı vergi indirimi programını da hayata geçireceğiz. İşte buna ben atılım diyorum. 2 ve 3 çocuklu anneler için tam, ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getiriyoruz." dedi.

Orban, düzenlemenin 3 çocuklu anneler için Ekim 2025'te iki çocuklu anneler için ise Ocak 2026'da yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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