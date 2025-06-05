Ordu\'da Bayramlaşma Programı

Ordu'da, Kurban Bayramı dolayısıyla kent bayramlaşması programı gerçekleştirildi.
Vali Muammer Erol, beraberindeki protokol üyeleri ile kurumun yerleşkesinde düzenlenen programda, katılımcıların bayramını kutladı.
Ordu Valiliği ev sahipliğinde organize edilen program, konuklara yapılan ikramın ardından sona erdi.
Programa, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Baro Başkanı Birsen Uçar ve il protokolü katıldı.
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