Ordu'da Bebek Koruma Altına Alındı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ordu'nun Ünye ilçesinde anneannesinin sosyal medyadaki paylaşımlarında istismara uğradığı iddia edilen bebeğin devlet korumasına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ünye'de bir kişinin çocuğuna istismarda bulunduğuna" yönelik şikayet üzerine Ordu İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin harekete geçtiği belirtildi.

Sağlık kontrolleri yapılan bebek ve annesinin, Bakanlık tarafından devlet himayesine alındığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca uzman ekiplerimizce anneye psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak zanlının en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız." ifadelerine yer verildi.