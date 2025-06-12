Ordu\'da Bıçakla Öldürme Olayı

Ordu'nun Kabataş ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
İlçenin Yakacık Mahallesi'nde dün sokakta tartıştığı Mesut Aksu'yu bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan S.P., jandarma ekiplerince saklandığı evinde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan 4 çocuk babası Mesut Aksu, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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