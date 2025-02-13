Ordu\'da Çakar Lamba Cezası: 138 Bin 172 Lira

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Ordu'da, "çakar lamba" tespit edilen otomobilin sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölköy- Aybastı yolu üzerinde icra edilen trafik denetimi sırasında bir otomobilde ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihaz (çakar lamba) tespit edildi.

Ekipler, otomobilin sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza uyguladı.

Sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle geri alındı, araç ise 30 gün trafikten men edildi.