Ordu'da Denize Girmek 2 Gün Yasaklandı

Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 16 Haziran Pazartesi ve 17 Haziran Salı günü, il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, vatandaşların yasağa uymaları istendi.