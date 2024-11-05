Ordu'da Evden 2 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ordu'da Evden 2 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Ordu\'da Evden 2 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Ordu'da bir evden kötü kokular üzerine yapılan denetimde 2 kamyon çöp toplandı.

05.11.2024 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORDU'da 2 kişilik ailenin yaşadığı evden gelen kötü kokular belediye ekiplerini harekete geçirdi. Polis nezaretinde girilen evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Altınordu İiçesine bağlı Bucak Mahallesi'nde bir evden kötü kokular yayıldığı ve çevre sağlığını tehdit ettiği yönünde ihbar alan Altınordu Belediyesi ekipleri vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine, evde biriken çöplerin boşaltılması için harekete geçti. Temizlik İşleri Müdürlüğünün personel ve iş makinesi ile destek verdiği, zabıta ve polis eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada evin içi ve çevresinde uzun süredir birikmiş olan 2 kamyon atık ve çöp çıkarıldı. Ev ve çevresindeki çöp ve atıkların tamamen boşaltılmasının ardından, çevre sakinleri derin bir nefes aldı. Belediye ekipleri, evin dezenfekte edilmesi ve çevre temizliğinin yapılması için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, bu tür olayların tekrarlanmaması için düzenli denetimlerin yapılacağını ifade etti.

Haber-Kamera: ORDU,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Belediye, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Polis, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Evden 2 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:56 MasterChef’te yüzü yanan Beyza’dan haber var MasterChef'te yüzü yanan Beyza'dan haber var
12:46 İmamoğlu’ndan ’’Siyasetini tasvip etmiyorum’’ diyen Bahçeli’ye jet yanıt İmamoğlu'ndan ''Siyasetini tasvip etmiyorum'' diyen Bahçeli'ye jet yanıt
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
17:20 Milli futbolcu, devre arasında Liverpool’a gidiyor Milli futbolcu, devre arasında Liverpool'a gidiyor
17:14 Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek
17:12 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den ’’faiz’’ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den ''faiz'' çıkışı: Ülke batıyor
17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
17:00 Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı
16:48 Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 13:24:04. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da Evden 2 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.