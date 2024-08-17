Ordu'da ırmağa giren kişi boğuldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde ırmağa giren kişi boğuldu.
İlçenin Alınca Mahallesi'nde Turnasuyu Irmağı kenarında ailesiyle piknik yapan Orhan Yüksel (58), serinlemek için suya girdi.
Yüksel'in akıntıya kapıldığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ulaştığı Yüksel'in cansız bedeni, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Öte yandan Almanya'da yaşayan Orhan Yüksel'in bir süre önce ailesiyle tatil için memleketine geldiği öğrenildi.
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