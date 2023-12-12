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Ordu'da kamyonet bahçeye devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da kamyonet bahçeye devrildi: 4 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki 3 kişi yaralandı.

Ordu\'da kamyonet bahçeye devrildi: 4 yaralı
12.12.2023 - 15:24,
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ORDU'nun Fatsa ilçesinde yağış nedeni ile kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, yol kenarındaki bahçeye devrildi, sürücü ile yanındaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün ilçeye bağlı Oluklu Mahallesi Fatsa- Kumru kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. E.Ç'nin. (44) yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği 52 EC 344 plakalı kamyonet, bahçeye devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü E.Ç. ile yanındaki A.E.G. (32), E.D. (20) ve Ö.C. (39), yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ordu'da kamyonet bahçeye devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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