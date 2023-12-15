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Ordu'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kuyumcu, sahte altın satmaya çalışan bir kişiyi polise ihbar etti. Polis, şüpheliyi suçüstü yakaladıktan sonra başka bir kuyumcuda da sahte altın bozdurulması olayına karışan ikinci şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Ordu\'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
15.12.2023 - 12:45,
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede bir kuyumcu, dükkana gelen kişinin satmak istediği altının sahte olduğunu anlayınca polise ihbar etti.

Kuyumcu, polis gelene kadar şüpheli Z.K'yı (34) dükkanın atölye kısmında oyaladı. Polisler, çevredeki kuyumcuların da geldiği dükkanda şüpheliyi suçüstü yakaladı.

İlçedeki başka bir kuyumcuda daha sahte altın bozdurulması olayına ilişkin yapılan incelemenin ardından, Z.K. ile hareket ettiği belirlenen şüpheli Y.Ş. de (36) gözaltına alındı.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Z.K'nın sahte altını bozdurmaya çalıştığı anlar, atölyenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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Altınordu, Ordu, Güvenlik, Adliye, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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