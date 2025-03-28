Ordu'da şehitlikte hüzün ve gurur: "Unutmadık, unutturmayacağız" - Son Dakika
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Ordu'da şehitlikte hüzün ve gurur: "Unutmadık, unutturmayacağız"

Ordu'da şehitlikte hüzün ve gurur: "Unutmadık, unutturmayacağız" Ramazan Bayramı öncesinde Ordu Şehitliği'nde program düzenlendi Ordu'da düzenlenen programda, Ramazan Bayramı öncesinde Ordulu şehitler dualarla yad edildi.

28.03.2025 18:45
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Ordu'da şehitlikte hüzün ve gurur: "Unutmadık, unutturmayacağız"

Ramazan Bayramı öncesinde Ordu Şehitliği'nde program düzenlendi

ORDU - Ordu'da düzenlenen programda, Ramazan Bayramı öncesinde Ordulu şehitler dualarla yad edildi. Şehit babası, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu, unutmayacaklarını söyledi.

Ordu Valiliği tarafından Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, ardından İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek'in şehitler için dua etmesi ile devam etti. Programda, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ve protokol mensupları, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua ettiler, ardından şehit yakınları ile sohbet ettiler.

Vali Erol, şehidin 2,5 yaşındaki yeğeni ile mezara karanfil ve Türk bayrağı bıraktı

Vali Muammer Erol, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 16 Kasım 2017 yılında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya'nın 2,5 yaşındaki yeğeni Arel Sefa Biçer ile yakından ilgilenerek, şehit kabrine birlikte karanfil dikti, Türk bayrağı bıraktı.

"Bütün şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız"

Mardin'de teröristlerce yola döşenen uzaktan kumandalı mayının patlatılması sonucu 8 Ağustos 2010 yılında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Zeki İnan'ın babası Hilmi İnan, "Acımız hiç eksilmez. Bu tören de her zaman düzenleniyor, Allah razı olsun. Amin diyenlerden Allah razı olsun. Anılmak çok güzel. O günden bu yana aynen devam, sürekli geliyoruz. Oğlumuz aynı zamanda buradaki ilk şehit kabri. Unutmadık, unutturmayacağız. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin, razı olsun" dedi.

Programa protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler de katıldı.

Kaynak: İHA

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