Ordu'da Tehlikeli Kayalar İslah Edildi - Son Dakika
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Ordu'da Tehlikeli Kayalar İslah Edildi

Ordu'nun Dişkaya Mahallesi'nde tehlike oluşturan 8 kaya, kontrollü patlatma ile ortadan kaldırıldı.

28.03.2025 19:15
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Ordu'nun 'peribacaları' noktasında tehlikeli kayalar ıslah edildi

35 hane için tehlike oluşturan 8 adet kaya, patlatıcı kullanılarak kontrollü olarak ortadan kaldırıldı

ORDU - Ordu'nun peribacaları olarak adlandırılan ve bulunduğu noktaya yakın konumdaki yerleşim yerleri için tehlike oluşturan kayalar, patlatıcılar kullanılarak ıslah edildi.

Kabadüz ilçesi Dişkaya Mahallesi'nde yer alan ve Kapadokya'daki Peribacalarına benzeyen 8 adet kayanın yaşam alanına risk oluşturması nedeniyle AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda önlem projesi hazırlandı. Orman Genel Müdürlüğü arazisinde bulunan kayalar için gerekli prosedürlerin hazırlanmasının ardından ıslah kararı verildi.

4 ve üzeri şiddeti depremler için risk oluşturuyordu

Kayalardan 7'si arazi içinde bulunurken, Peri Bacalarına benzeyen bir noktada bulunan kaya ise görüntüsü ile tehlike oluşturuyordu. Yapılan inceleme çalışmalar sonrası kayanın 4 ve üzeri bir şiddette kopup, alt tarafta bulunan yerleşim noktalarına yuvarlanma riskinin olduğu belirlendi. Mahallede 35 evin tahliye edilmesi ve yolların kapatılması sonucu güvenlik önlemleri alınırken, bölgede tehlike arz eden toplam bin 200 metreküp hacme sahip 8 kaya, kaya kırıcı kullanılarak kontrollü patlatma ile ıslah edildi.

"Deprem olduğunda korkuyorduk"

Mahallede yaşayan 67 yaşındaki Adem Dişkaya, "Güneydoğu'da, Doğu'da büyük depremler olduğunda veya Sakarya, Düzce depremlerinde falan baya buralarda sallandık. O zamanda da biz korktuk. Gerçekten korkuyorduk. Onun için gerekenin yapılmasını devletimizden istedik. Çok şükür bu aşamaya geldik. Allah izin verirse bu patlama yapılacak" dedi.

"Kayalılar tehlikeliydi"

Dişkaya Mahalle Muhtarı Mehmet Başköy, "Mahallemizde ismini de vermiş olduğu Dişkaya kayalıklarının ıslah çalışmasının son aşamasına geldik. Daha önce kayalıklar tehlikeliydi. Çeşitli kurumlarla yapmış olduğumuz yazışmalarda kayanın projesi yapıldı. İhale aşamasını bitirdik. Şükürler olsun ki şu an kayaların delik delme, sarma, kaplama işlemleri bitti" diye konuştu.

"35 haneyi ilgilendiriyordu, gerekli tedbirler alındı"

"Bu esnada biz mahallenin o çalışma esnasında grup yollarını kapattık. Bu taşların mahallemizi tehdit ettiği al bölgede 35 hanemiz var" diyen Muhtar Başköy, "Buraların tahliyesini gerçekleştirdik. Mahalleyi güvenlik altına aldık şu an hiçbir sıkıntımız yok. Tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Nasip olursa kısa süre içerisinde kayaları patlatıp inşallah şimdiden sonra da daha huzurlu bir şekilde, emniyetli bir şekilde mahallemizde yaşamaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Çalışmaları Kabadüz Kaymakamı Asım Aköner, İl AFAD Müdürü Ümit Ünal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Akgöl, mahalle muhtarı Mehmet Başköy ile ilgililer de takip etti.

Kaynak: İHA

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