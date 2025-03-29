Ordu'da Tehlikeli Kayalar Kontrollü Şekilde Patlatıldı - Son Dakika
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Ordu'da Tehlikeli Kayalar Kontrollü Şekilde Patlatıldı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, Peperibacaları olarak bilinen ve yaşam alanlarına tehlike oluşturan kayalar AFAD koordinasyonunda kontrollü bir şekilde patlatıldı. 35 hane tahliye edildi ve gerekli güvenlik önlemleri alındı.

29.03.2025 17:17
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ORDU'da Kapadokya'yı andıran Peperibacaları olarak bilinen 8 kaya, tehlike oluşturması nedeniyle kontrollü şekilde patlatılarak ıslah edildi.

Kabadüz ilçesi Dişkaya Mahallesi'nde yer alan kayaların yaşam alanına risk oluşturması nedeniyle AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda önlem projesi hazırlandı. Bölgedeki 35 hanenin tahliye edilmesi ve yolların kapatılmasıyla gerekli güvenlik önlemleri alındı. Tehlike arz eden toplam bin 200 metreküp hacme sahip 8 kaya, kontrollü şekilde patlatılarak ıslah edildi.

'PATLATMA ÖNCESİ EVLER BOŞALTILDI'

Bölgedeki ev sahiplerinden biri olan Adem Dişkaya (67), "Zaten bütün tespitler, kontroller yapıldı. Evler boşaltıldı. Şu anda patlatmayı bekliyoruz. Patlatma bittikten sonra içeriye girmeye müsaade ederlerse gireceğiz. Ama etmezlerse giremeyeceğiz" dedi. Dişkaya Mahalle Muhtarı Mehmet Başköy ise "Bugün nasip olursa kayaları patlatacağız. Bu esnada mahallenin grup yollarını kapattık. Bu kayaların mahallemizi tehdit ettiği bölgede 35 hanemiz var. Buraların tahliyesini gerçekleştirdik. Mahalleyi güvenlik altına aldık şu an hiçbir sıkıntımız yok. Tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Nasip olursa kısa süre içerisinde kayaları patlatıp, sonra da daha huzurlu ve emniyetli şekilde mahallemizde yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/ Ordu,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ordu'da Tehlikeli Kayalar Kontrollü Şekilde Patlatıldı - Son Dakika

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