Ordu'daki Kar Yağışı Moskova'yı Aratmadı - Son Dakika
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Ordu'daki Kar Yağışı Moskova'yı Aratmadı

Ordu'da etkili olan kar yağışı, şehri beyaz örtüyle kapladı. Rus uyruklu Svetlana Sobepanil, bu manzarayı Moskova'ya benzeterek, kar yağışı nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti. Eğitim ve öğretime ara verilen şehirde, fırıncı esnafı ise karın esnaflık konusunda zorluklar yarattığını belirtti.

21.02.2025 18:41
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Rus kadın: " Ordu'daki kar yağışı Moskova gibi"

Ordu kara teslim

ORDU - Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrası şehir beyaz örtüyle kaplandı. Bir süredir Ordu'da yaşayan Rus uyruklu Svetlana Sobepanil, şehrin tıpkı Moskova'ya benzediğini söyledi.

Ordu'da günlerdir etkili olan ve 3 gündür şehir merkezinde de şiddetini arttıran kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Ordu'nun tüm kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken, yol, sokak ve caddelerdeki kar zor anlar yaşattı. Ordu'nun tüm ilçelerinde eğitim ve öğretime ara verilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları ve devam eden kar yağışı nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi ekiplerinin çalışmaları ise sürüyor.

"Türkler 'bereket' diyor, tıpkı Moskova gibi"

Hava sıcaklıklarının da eksi dereceye düştü Altınordu ilçesinde kar yağışı devam ederken, güzel görüntüler de oluştu. Kar yağışını değerlendiren Rus uyruklu Svetlana Sobepanil, "Çok güzel kar yağıyor. Türkler kar yağışına 'bereket' diyor, bereketli olsun. Aynı Moskova gibi, ben kar yağmadığı için çok üzülüyordum, şimdi ise çok mutluyum. 2,5 yıldan bu yana Ordu'da yaşıyorum. Daha önce Ordu'da kar görmemiştim, ilk defa görüyorum. Çok mutlu oldum, Türkler de mutlu oldu. Sürekli yağmur yağıyordu, kar ilk defa yağdı" dedi.

"Yıllardır bu şekilde kar yağmıyordu"

Altınordu ilçesinde fırıncı esnafı Semih Saraçoğlu ise, "Ordu'da yaklaşık 8 yıldır böyle bir kar yağmıyordu. Biz de aslında kar yağmasından dolayı mutluyuz ancak esnaflık yönünden sıkıntı çekiyoruz. Tabi genel olarak mutluyuz. Şehir güzelleşti, insanlar eğleniyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ordu'daki Kar Yağışı Moskova'yı Aratmadı - Son Dakika

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